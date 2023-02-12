Mucize'nin yeni adı Semih oldu! 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş depreminden tam 156 saat sonra bir çocuk sağ olarak kurtuldu. Arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler hereksin umudu oldu.

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Mucize'nin yeni adı Semih oldu! 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı!

Kahramnamaraş'ta meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılma çalışmaları devam ediyor. 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası bölgeye giden arama kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarının 156'ıncı saatinde bir çocuğu daha enkazdan sağ salim kurtarmayı başardılar. Ekiplerin hızlı ve yoğun çalışmaları sonucu 9 yaşındaki Semih Ege herkese umut oldu.

Mucize'nin yeni adı Semih oldu! 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı!

156 SAAT SONRA BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 7. gününde yeni bir mucize gerçekleşti. Gaziantep'in Nurdağı İlçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden arama kurtarma ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Enkazdan ses geldiğini duyan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih Ege'ye sağ salim ulaştı. Enkaz alanına gelen sağlık ekipler Semih Ege'ye damar yolu açarak serum bağladı. Semih Ege, arama kurtarma ekiplerinin hızlı ve başarılı çalışması sonucu depremin 156. saatinde enkazdan çıkartmayı başardılar.

Mucize'nin yeni adı Semih oldu! 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı!

NE İSTİYORSUN SORUSUNA İSE BAKIN NE CEVAP VERDİ

Arama kurtarma ekiplerinin sevinç çığlıkları arasında çıkartılan Semih Ege ekiplerin “Ne istiyorsun?” sorusu üzerinde “Markete gitmek istiyorum, telefon almak istiyorum” cevabını verdiği öğrenildi. Semih Ege kurtarıldıktan hemen sonra ise ambulans helikopterle Gaziantep Devlet Hastanesine sevk edildi.

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