Mucize'nin yeni adı Semih oldu! 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı!

Kahramnamaraş'ta meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılma çalışmaları devam ediyor. 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası bölgeye giden arama kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarının 156'ıncı saatinde bir çocuğu daha enkazdan sağ salim kurtarmayı başardılar. Ekiplerin hızlı ve yoğun çalışmaları sonucu 9 yaşındaki Semih Ege herkese umut oldu.

156 SAAT SONRA BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 7. gününde yeni bir mucize gerçekleşti. Gaziantep'in Nurdağı İlçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden arama kurtarma ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Enkazdan ses geldiğini duyan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih Ege'ye sağ salim ulaştı. Enkaz alanına gelen sağlık ekipler Semih Ege'ye damar yolu açarak serum bağladı. Semih Ege, arama kurtarma ekiplerinin hızlı ve başarılı çalışması sonucu depremin 156. saatinde enkazdan çıkartmayı başardılar.

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