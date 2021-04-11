Mudanya'da ev kadınları tasarladıklarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor

Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nde (Mudanya HEM) meslek edindirme kursları devam ediyor. Salgın şartlarına riayet edilerek düzenlenen kurslarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından ödün verilmiyor. Özellikle kadın giyimde yeni tasarımlar, giysi modelleri, örnek giysiler hazırlanan kursa gelen ev hanımları hem zamanını verimli geçiriyor hem de yeni bir meslek edinmiş oluyor. Mudanya HEM'de eğitmen Aysel Güler Bakırcan rehberliğinde açılan giyim kursunda kursiyerler kendi modasını oluşturuyor. Giyim Kursu Eğitmeni Aysel Güler, "Bu kursa hiçbir şey bilmeden gelen öğrenciler, kurs sonunda kendi giysilerini yapabilecek kadar eğitim almış oluyor. Yeni modeller tasarlayarak, kendi modasını yaratıyor. Aynı zamanda buraya gelen kursiyerler bu işi meslek haline de getirebiliyor. Kendi kıyafetlerinin yanı sıra siparişler alarak da hem kendisi için yeni bir gelir kapısı açmış oluyor hem de aile bütçesine katkıda bulunabiliyor" dedi.

Giyim Kursu'na kayıt olmak isteyenler, Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nin resmi internet adresi https://mudanyahem.meb.k12.tr/ ziyaret edebileceği bilgisi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı