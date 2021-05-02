Müdür Yardımcısı (Anaokulu) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 1345.05

Meslek Adı : Müdür Yardımcısı (Anaokulu)

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Eğitim Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Anaokulunun işleyişinde ve işlerin düzenli olarak yürütülmesinde müdüre yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Müdür Yardımcısı (Anaokulu) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Okulun yönetim, eğitim ve büro işleriyle ilgili olarak müdür tarafından verilen görevleri yapmak,

b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayıtlarını izlemek,

c) Aylık yemek listesini hazırlamak / hazırlatmak,

d) Yemekhane ve okulun genel temizlik işlerini organize etmek,

e) Okula gelen erzakın muayenesini ve günlük erzakın ambardan çıkarılmasını sağlamak,

f) Gerektiğinde okul müdürlüğüne vekâlet etmek,

g) Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında tahakkuk memurluğu görevini yürütmek,

h) Okul müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

i) Öğle yemeği saatlerinde çocukların düzenli olarak yemek yemelerini ve günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen sürede çocukların gözetimleri ile ilgili olarak okul müdürü tarafından alınan tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Müdür Yardımcısı (Anaokulu) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü mesleği için “4323.58” kod olarak kullanılır iken Bulgar Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi mesleği için “2310.31” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Müdür Yardımcısı (Anaokulu) Meslek Kodu “1345.05” olarak belirlenmiştir.

