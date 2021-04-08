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  3. Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı: Eltisinin cinsel organının fotoğrafını çekti

Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı: Eltisinin cinsel organının fotoğrafını çekti

Müge Anlı'ya konu olan 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın şüpheli ölümünde flaş gelişmeler yaşandı. Gelin Fidan Arslan'ın eltisi Pınar Arslan'ın cinsel organının fotoğrafını çektiğini ve bunu ailenin diğer üyeleriyle paylaştığı iddia edildi. Canlı yayında taraflar tekme tokat birbirine girince Müge Anlı da korku dolu anlar yaşadı.

Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı: Eltisinin cinsel organının fotoğrafını çekti

Manisa'nın Selendi ilçesinde 88 yaşındaki Fadime Aslan öldükten sonra ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü. Gelini tarafından günlerce dövülen yaşlı kadının görüntüleri Müge Anlı'da servis edildi. 

Fadime Aslan'ın konusunun işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. 

MAHREM FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP YAYDI MI?

Aile üyelerinden biri Gelinlerden Fidan Arslan'ın, eltisi Pınar Arslan'ın cinsel organının fotoğrafını çektiğini ve akrabalarına gösterdiğini iddia etti. 

Fidan Arslan'ın eşi ise karısının kendisini yengeleri ile ilişki yaşamakla suçladığını söyledi. Herkesi şoke eden iddiaların ardından Fidan Arslan, yerinden fırladı. Tarafları güvenlik görevlileri zor zapt etti. O anlarda Müge Anlı'nın yaşadığı korku ise kameralara yansıdı.

 

 

 

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