Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisi ve ekibine başvurduğunu, elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını söylemiş, tüm bu olayları gerçekleştiren failin ise eniştesi İsa Akman olduğunu belirtmişti. Suçlamaların odağındaki enişte İsa Akman ve ona yardımcı olan üç arkadaşı tutuklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün dava sonucu belli oldu! İşkence, darp, istismar sebebiyle enişte İsa Akman'a 35 yıl, suçunda yataklık eden 3 arkadaş toplamda 91 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÇIĞ AİLESİ DAVASI

Abdurrahman Çığ, ablasının yeni boşandığı 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından dolandırıldığını, hatta ormanda tecavüze uğradığını söyleyerek, Müge Anlı'dan yardım istedi. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi İsa Akman tarafından kandırıldığı ve maddi ve manevi istismar edildiği, bir ormanda ise tecavüze uğradığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu.

Dolandırıcı enişte İsa Çığ, kayınçosu Abdurrahman Çığ'ı tehdit etmiş, yaptığı zorbalıkları şikayette bulunamaması için kayınçosunu ormana götürüp üstünü soymuş, üstüne fotoğraflarını çekmişti. Tüm yapılan zorbalıklara karşı Çığ ailesi, enişte İsa Çığ'ın korkusundan polise şikayette bulunamamıştı. Ta ki Müge Anlı'ya başvurana kadar. 2021 Mart ayında Müge Anlı'ya başvuran Çığ ailesinin anlattıkları, bir önceki dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesinin yaşadıklarıyla benzetilmişti.

SONUÇ NE OLMUŞTU?

Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu, elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını söylemiş ve bu olayın arkasında da enişteleri İsa Akman olduğunu açıklamıştı. Suçlamaların odağındaki enişte İsa Akman ve ona yardımcı olan üç arkadaşı tutuklandı ancak dava devam etmekteydi.