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  3. Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılmıştı... Arif Verimli ilk kez konuştu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılmıştı... Arif Verimli ilk kez konuştu!

Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla bilinen Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz aylarda 14 senedir beraber çalıştıkları programdan ani bir şekilde ayrılma kararı almıştı. Peki Arif Verimli ve Müge Anlı'nın arası bozuk mu? Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Verimli ilk kez açıklama yaptı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılmıştı... Arif Verimli ilk kez konuştu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak tanınan ve izleyici tarafından sevilen Prof. Dr. Arif Verimli kısa süre önce uzun yıllar birliktelik yürüttüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert programına veda etmişti. Ayrılma kararı sonrası sessizliğini koruyan  Psikiyatrist Verimli, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılmıştı... Arif Verimli ilk kez konuştu!

"KIZGIN DEĞİLİM"

Arif Verimli, programdan ayrılmasına ilişkin Armağan Çağlayan'ın yönelttiği "Kızgın mısınız?" sorusuna "Kızgın değilim gerçekten. O ekiple beraber 14 yıl birlikte çalıştık ilk başta çok keyifliydi" yanıtını verdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılmıştı... Arif Verimli ilk kez konuştu!

ARİF VERİMLİ, MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDAN NEDEN AYRILDI?

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..."

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