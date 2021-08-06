Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılmıştı... Arif Verimli ilk kez konuştu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak tanınan ve izleyici tarafından sevilen Prof. Dr. Arif Verimli kısa süre önce uzun yıllar birliktelik yürüttüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert programına veda etmişti. Ayrılma kararı sonrası sessizliğini koruyan Psikiyatrist Verimli, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu.

"KIZGIN DEĞİLİM"

Arif Verimli, programdan ayrılmasına ilişkin Armağan Çağlayan'ın yönelttiği "Kızgın mısınız?" sorusuna "Kızgın değilim gerçekten. O ekiple beraber 14 yıl birlikte çalıştık ilk başta çok keyifliydi" yanıtını verdi.

ARİF VERİMLİ, MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDAN NEDEN AYRILDI?

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..."