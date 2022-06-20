Ekranların en güvenilir ismi Müge Anlı, 20 Haziran 2022 tarihli canlı yayınında izleyicilerine büyük müjdeyi verdi. 1 kız çocuğu annesi olan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu isimli kişiyle evleneceğini büyük mutlulukla açıkladı. Bunun hemen ardından Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

MÜGE ANLI KİMİNLE EVLENİYOR? ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?