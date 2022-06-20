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Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Canlı yayında evleneceğini açıklayan Müge Anlı, seyirciyi merakta bıraktı. Peki, Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Ekranların en güvenilir ismi Müge Anlı, 20 Haziran 2022 tarihli canlı yayınında izleyicilerine büyük müjdeyi verdi. 1 kız çocuğu annesi olan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu isimli kişiyle evleneceğini büyük mutlulukla açıkladı. Bunun hemen ardından Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

MÜGE ANLI KİMİNLE EVLENİYOR? ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu Müge Anlı devlet memuru olarak açıklayarak, ''Çok da saygı değer mesleği var.'' şeklinde konuştu.

Şinasi Yüzbaşıoğlu, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde çalışıyor. Müdür olduğu bilinen Yüzbaşıoğlu'nun yaşı ve nereli olduğu bilinmiyor.

 

Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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