Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ekranlarda izlenen programda her geçen gün çözümlenmesi beklenen olayların tüm detayları incelenmeye devam ediliyor. Son olarak 2 kardeşin vahşice katledilmesi tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Amcası ve babasının kesici aletlerle işkence edilerek öldürüldüğünü iddia eden Ganime Çırçır, Müge Anlı'ya başvurdu. Çırçır iki ismin katledilmesinde evde bulunan bakıcı Emel Cengiz'in rolü olduğunu düşünüyor. İşte, Müge Anlı Şen kardeşler cinayeti olayı ne? Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri kim öldürdü? sorularının yanıtları..

MÜGE ANLI ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİ OLAYI NE? HÜSEYİN VE MEHMET ŞEN KARDEŞLERİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Hatay'ın merkeze bağlı Alaattin Mahallesi'nde evlerinde darp edilip işkence edilmiş bir şekilde bulunan 80 ve 83 yaşlarındaki iki kardeşin davası ülke gündeminde deprem etkisi yarattı. 8 Ekim 2020 tarihinde Hatay'da yaşanan olayda evde bulunan Hüseyin Şen (83) ve Mehmet Şen'in (80 birisi veya birileri tarafından darp edilip ardından kesici aletlerle işkence görülerek öldürüldüğü iddia ediliyor. Müge Anlı'ya başvuru yapan Mehmet Şen'in kızı Gamze Çırçır, korkunç cinayeti işleyen kişinin evde bulunan bakıcı Emel Cengiz olduğunu düşünüyor.

BAKICI DETAYI KAFALARI KARIŞTIRDI

Evde bulunan Emel Cengiz isimli bakıcının olayın ardından kaçması bütün şüpheleri beraberinde getirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin arama, inceleme gerçekleştirdiği evde, boğuşma izlerine rastlansa da Emel Cengiz isimli bakıcının hiçbir ses duymaması ve soğukkanlı davranışları, evde bulunan erkek kardeşlerin dışında başka bir erkeğin DNA'sının bulunması, evin bahçe telinin kesilmesi ve evin kapısının zorlanmaması, hiçbir maddi değeri bulunan eşyanın çalınmaması gibi önemli bulgular, izleyicinin olduğu gibi Müge Anlı'nın da dikkatini çekti.

İKİ BAKICININ ANLATTIKLARI ARASINDA FARK VAR

Evin diğer bakıcısı 60 yaşındaki Selvi Uslu ile de konuşan Müge Anlı, o gün evde olmayan bakıcının ifadeleriyle Emel Cengiz'in konuşmaları arasında fark olduğunu canlı yayında izleyicilere açıklarken konuyla ilgili detayların ise ilerleyen günlerde daha da netleşeceğinin bilgisini verildi.

BAKICI CANLI YAYINDA DETAYLARA YER VERİYOR, AKILLAR YENİDEN TUTULUYOR!

Müge Anlı Tatlı Sert programının 4 Ekim 2021 Pazartesi günü (bugün) yayınlanan bölümünde, şüpheli bakıcı Emel Cengiz olayın işlendiği evde, yeni detaylara yer verdi. Ağlayarak korkunç cinayetin gerçekleştiği evde, o günkü detaylara yer veren Cengiz'in, polise verdiği ifadede yer alan bazı cümleleriyle canlı yayında kullandığı ifadeler çelişti. Müge Anlı olaya ilişkin detaylara programda yer vermeye devam ediyor.