Müge Anlı yayımladı! Eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Müge Anlı'nın programına katılan Abdurrahman Çığ, ablasının eşi tarafından uğradığı maddi ve manevi zararları anlattı. Herkesi şoke eden olayın detaylarından tecavüz vakasının da gündeme gelmesi dehşete düşürdü.

''ÇIPLAK HALDE ABLAMIN EVİNE GÖTÜRDÜ''

Müge Anlı, Çığ'a yapılan şantajın görüntülerini canlı yayında ortaya koydu. Antalya Manavgat'a götürülüp çıplak fotoğrafları çekilen talihsiz adam, "Benim orada fotoğraflarımı çekip vücudumun bazı yerlerini kestiler. Sonra da İsa Akman beni çıplak şekilde ablamla yaşadığı eve götürdü. 3 gün orada kaldım" dedi.

ENİŞTENİN VUKUATLARI BUNLARLA BİTMEDİ

Programa bağlanan köylüler, Çığ ailesinin 980 hayvanının, enişteleri tarafından alınıp satıldığını söyledi. Hakkında tecavüz ve dolandırıcılık suçlaması bulunan eniştenin 2019 yılında ise ölümle sonuçlanan bir olayın başrolü olduğu da ortaya çıktı. İddiaya göre, İsa'nın yaptığı peynirleri yiyen 9 kişi hastanelik oldu, 1 kişi de hayatını kaybetti.