Müge Anlı'da adeta deprem etkisi yarattı: "Cesedin önünde beni tecavüz etti" Fatma Karadağ'dan, kardeşi DJ Mehmet Gezgin cinayetine dair kan donduran yeni itiraflar!

ATV ekranlarında Müge Anlı programına konu olan, ablasının sevgilisi tarafından cinayete kurban giden DJ Mehmet Gezgin'in ölümüne dair ablası Fatma Karadağ'dan kan donduran açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak, cinayetin gerçekleştiği günlerde Fatma Karadağ, sevgilisi Cemal beyin kendisine kardeşinin cesedi önünde defalarca tecavüz ettiğini söyledi. Bununla birlikte cinayete dair yeni detaylara yer verilen stüdyoda Müge Anlı dahil, tüm izleyiciler adeta buz kesti.

CESEDİN ÖNÜNDE GÜNLERCE TECAVÜZ ETMİŞ

Kardeşinin cinayetine dair açıklamaları ve öne sürdüğü bilgilerle, Türkiye'nin gündemine oturan ve izleyicide deprem etkisi yaratan Fatma Karadağ, Müge Anlı'ya bir yeni itirafta daha bulundu. "Kardeşimin cesedini her sabah çiçek gibi suladık" diyen Karadağ, "Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken benimle ilişkiye girdi. Beraber olmaya zorladı. Bunları yaptırdı. Ben yine sesimi çıkaramadım. Çünkü ağzımı yastıklara dayadı. Banyoda soğuk suların altında kaldım" açıklaması yaparak, stüdyo ve ekrandaki izleyicilerin adeta ağızlarını açık bıraktı.

"CENAZEYİ BAĞ EVİNE GÖMMÜŞ OLABİLİRLER"

Kardeşinin öldürüldükten sonra nereye götürüldüğünü bilmeyen ve programa da kardeşinin cesedini bulmak için geldiğini söyleyen Fatma Karadağ, DJ Mehmet Gezgin Karahan'ın iki kişi tarafından halıya sarılarak traktörle gömülmeye götürüldüğünü iddia etti. Programın önceki bölümlerinde cesede dair bir bilgisi olmadığını defalarca söyleyen Karadağ, "Cemal kardeşimin cenazesini taşıyacağı zaman çaycı arkadaşı Hasan'dan traktörünü istemişti. Hasan'ın bağ evinin olduğu yere gömmüş olabilirler. Oradan şüpheleniyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Programa kardeşinin cesedini bulmak için başvuru yapan Fatma Karadağ, o dönem sürekli kavga ettiği kocasından kaçıp, Cemal Durmaz isimli hayat arkadaşıyla yaşadığını, Durmaz'ın ise para mevzusu yüzünden erkek kardeşiyle aralarında tartışma geçtiğini anlattı. Tartışmanın günler sürmesinin ardından hayat arkadaşının, erkek kardeşini öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kalan Karadağ, stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi.

O dönem kardeşinin cesediyle günlerce aynı evde yaşadığını söyleyen Karadağ, canlı yayında kan donduran itiraflarını sıralamaya devam etti. Cesedin kokmaması için günlerce erkek kardeşinin banyoda Durmaz tarafından yıkandığını söyleyen kadın, "Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarını giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş" ifadelerini kullanarak, korkunç detayları bir bir aktardı.

Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Karadağ'a neden sevgilini şikayet etmedin polise diye sorunca Karadağ, "korktum, çok korktum. Korkudan şikayette bulunamadım" ifadelerini kullandı.

KIZI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.

Fatma Karadağ'ın oğlu ve kızının da katıldığı can yayında, kızı Rukiye, annesinin Cemal Bey ile başkalarına şantaj yaptığını ve Cemal beyin Fatma hanıma yüklü miktarda paralar verip " bugün güzel giyin, benim yanıma yakış" dediğini anlattı.

Rukiye Hanım, kardeşinin de kendisine eksik anlattığını, kardeşinin izne geldiğinde kendilerine o fotoğrafları gösterdiğini, bunlar nerden çıktı deyince de kardeşinin "Bunları annemin telefonundan kendi telefonuma aktardım" dediğini dile getirdi.