Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor ölü olarak bulundu! Talihsiz kadın kimsesizler mezarlığına gömülmüş!​​​​​​​

Atv’de yayınlanan Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, iki gün önce incelemeye aldığı kayıp Bilsen Pirpor dosyasında, yaşanan son gelişmeyi aktardı.

Anlı, dünkü yayınında bahsettiği Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül'de Lüleburgaz Deresinde bulunan kimliği belirsiz cenazenin, 21 Ağustos'ta kaybolan Bilsen Pirpor'a ait olduğunu açıkladı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA BULUNDU

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na giden ağabey Şuayip Vatansever, kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan kardeşini fotoğraflarından teşhis etti. Kimliği tespit edilemediği için talihsiz kadının kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.

"BÖYLE TESADÜFLER OLMAZ!"

Müge Anlı, acı gelişmenin ardından talihsiz kadının evine 17 kilometre uzaklıktaki ölü bulunduğu noktayı ekrana getirdi. Bilsen Pirpor'un dere yatağına gidip tesadüfen ölemeyeceğini belirten Müge Anlı, "Bu kadın yürüyerek buraya gitti. Sonra yüz üstü düştü öldü. Ben böyle olduğuna, köyde yaşayan bir kadının tesadüfen dereye düşüp öldüğüne inanmıyorum. Böyle tesadüfler olmaz hayatta" dedi.

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65 YAŞINDAKİ SEVGİLİDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Sağ bulmayı isterken kardeşi Bilsen Pirpor'un cenazesini teşhis etmek zorunda kalan Şuayip Vatansever, kardeşinin sevgilisi Yüksel Yıldırım tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Yıldırım ise sevgilisinin ölümüyle bir ilgili kendi için yapılan iddiaları reddetti. Bilsen Pirpor'un kaybıyla ilgili günlerdir yalan beyanlarda bulunan, çelişkili ifadeleriyle dikkatleri üzerine çeken Yüksel Yıldırım, "Birisi vurup öldürmüş. Ben yapmadım, yapmam da... Benim yaptığımı söyleyen biri olsun çıkıp kendimi asacağım" şeklinde konuştu.