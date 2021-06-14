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  3. Müge Anlı'da aranan evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadından pes dedirten savunma: Dini sohbetler ediyorduk

Müge Anlı'da aranan evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadından pes dedirten savunma: Dini sohbetler ediyorduk

Müge Anlı'da kayıp evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın canlı yayına bağlanarak, ''Dini sohbetler ediyorduk. Dertleşiyorduk.” demesi Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı, kadına, “Ya siz utanmıyor musunuz? Evli adam dertleşemez seninle… Nesin sen Güzin Abla mısın?” diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı'da aranan evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadından pes dedirten savunma: Dini sohbetler ediyorduk 1114

Yaklaşık 1 hafta önce Gebze’de kaybolan 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı'ın ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Eşinden sık sık şiddet gördüğü ve bıçaklandığı iddia edilen Bölükbaşı'nın cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor. 