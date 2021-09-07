Müge Anlı'da bugün ne oldu? | ATV Müge Anlı izle 7 Eylül 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert full izle YOUTUBE 7 Eylül 2021 Salı

ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 7 Eylül 2021 Salı günkü bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Bir önceki bölüm olan 6 Eylül 2021 tarihli programa ise ikinci linkten ulaşabilirsiniz.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE 7 EYLÜL 2021 SALI

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 7 Eylül 2021 Salı Müge Anlı izle günün en çok aranan başlıkları oldu. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve şüpheli kayıplar gibi merak edilen konular yer alıyor. İşte son gelişmeleri takip edebileceğiniz Müge Anlı canlı ve tekrar izleme linkleri.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU? 7 EYLÜL 2021

Hatay'da birlikte yaşayan Şen kardeşler evlerinde vahşi bir cinayete kurban gitti. 80 yaşın üzerindeki iki kardeşin ölümü ailelerini yasa boğarken katilleri ise hala dışarıda dolaşıyor. Bir yıldan fazla süredir iki kardeşin katili aranırken aile çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Birlikte yaşayan kardeşlerden evli olan kardeşin eşinin yatalak olduğu ve bu nedenle evde bakıcı olduğu öğrenilirken o gece bakıcının evde olması ve evdeki cinayeti hiçbir şekilde duymaması kafalarda soru ve işareti ve şüphe uyandırdı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine röportaj veren bakıcı gözyaşlarını tutamazken kendisinin cinayetle bir alakası olmadığını söyledi. Ancak programda gündeme gelen iddialar sonrasında bakıcının kayıplara karıştığı ve hiçbir şekilde telefonlara bakmadığı öğrenildi. Bakıcının eski eşi de bugün canlı yayına katılarak bakıcı ile ilgili akıl almaz iddialarda bulundu.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

1994'te Adana'da Yaşar Oyunlu'nun kızı olarak dünyaya gelen Melike, hiç görmediği annesi Kader'i aramak için Müge Anlı'da. Dudağında derin bir yara olan 51 yaşındaki Kader Hanım nerede? İki kardeşin öldüğü vahşet evini onlar temizledi. Müge Anlı, olayı özetleyerek bakıcı kadın olan Emel Hanım'ın ortadan kaybolduğunu, Emel Hanım'ın eski kocasının programı aradığını "Ben Arabistan'dayken iki tane çocuk oldu, Emel ortaya çıksın da çocukları üzerimden alsın" dediğini, jandarmanın da sorgu esnasında Emel Hanım'ın çok ağlaması sebebi ile tedirgin olduklarını söyledi. Bakıcısıyla neden kavga ediyordu? Öldürülen Mehmet Şen'i kim rahatsız ediyordu? 80 ve 83 yaşındaki iki kardeşin katili kim? Ganime Hanım, bu cinayet planlandıysa ve eğer amcasının bir alakası yoksa amcasının gitmesinin bekleneceğini ama beklenmediğini, plansızsa da Emel Hanım'ın tek başına yapamayacağını ama kesinlikle Emel Hanım'ın parmağı olduğunu söyledi. Melike'nin hiç görmediği annesini tanıyan kişiler canlı yayına bağlandı.

60 yaşındaki öğretmeniyle kaybolan 21 yaşındaki Kübra bulundu. Kübra'nın daha sonra anne babasını da aradığını, konuştuklarını, 21 yaşındaki kızın sesinin neşesinin olmadığını söyleyen Müge Anlı, Kübra'nın "Olan oldu, ben zaten artık evlendim" dediğini ve buna üzüldüğünü dile getirdi.