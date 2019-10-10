Müge Anlı'da işlenen Melike Özmen olayı nedir? Son dakika gelişmesi var mı?

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da ilginç bir olay işleniyor. Ölecek olan eşine hayatta kalması için karaciğerini veren Melike Özmen şok bir haberle sarsıldı. Peki Melike Özmen olayı nedir? Son dakika gelişmesi var mı? Melike Özmen'in kocası kim? Kocasınin birlikte olduğu kadın kim? Melike Özmen ile ilgili tüm detaylar, tüm gelişmeler haberimizde...

MELİKE ÖZMEN OLAYI NEDİR?

Melike Özmen, 12 yıllık evli şu anda hayatının en kötü günlerini yaşıyor.



Melike Özmen, 6 aylık ömrü kaldığı söylenen eşine hiç düşünmeden yıllar önce karaciğerini vermiş. Karaciğer nakli yapılan eş de iyileşir iyileşmez Özmen'i aldatmış. Melike Özmen'in eşi iyileştikten sonra bir işe girmiş ve iddiaya göre burada biriyle sevgili olmuş.



Aldatan eş bir gün Melike Özmen'in karşısına çıkıp onu sevmediğini ve evden gitmesi gerektiğini söylemiş. Yani evli olduğu, karaciğerini aldığı eşini evden kovmuş.



Evden ayrılmak zorunda kalan Melike Özmen'in ardından aldatan eş hamile sevgilisiyle hiçbir şey olmamış gibi o evde yaşamaya başlamış.





Sadece hikaye bununla da sınırlı değil. Aldatan eş sevgilisinden üçüncü çocuğunu bekliyormuş. Boşanması için eski eşi ve sevgilisi tarafından tehdit edilen Melike Özmen de şimdi karaciğerini geri istiyor. Canlı yayına bağlanan eşi Ekrem Özmen Melike Özmen iddialaraı doğrularken Ekrem Özmen'in daha önce 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismardan ve hırsızlıktan davasının olduğu ortaya çıktı.

BU OLAY GAZETELERDE NASIL YER ALMIŞTI?

ANTALYA'da, yaşayan ve 6 yıl önce eşi Ekrem Özmen'e (33) karaciğerinin bir kısmını bağışlayan Melike Özmen (30), eşinin kendisini aldatarak evden kovduğunu iddia etti. Eşi Ekrem Özmen ise "Ciğerim sızladı. Allah razı olsun. Verdi ciğerini. Ancak ciğerini isteyerek vermedi. Bunu da itiraf etti. Sırf ben kendisinden ayrılmamayım diye verdiğini söyledi. Ben kimseden zorla ciğer almadım" dedi.

İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Ekrem Özmen, Hepatit B'ye bağlı siroz hastalığı nedeniyle 2008 yılında hastaneye yatırılarak tedaviye alındı. Kısa süreli tedavisinin ardından Melike Özmen'le evlenen Ekrem Özmen, hastalığının tekrarlaması üzerine Ağustos 2013'te Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kadavradan nakil bekleyen Özmen, eşi Melike Özmen'in verdiği karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.



Karaciğer dokusuyla Ekrem Özmen'i hayata bağlayan Melike Özmen, eşinin kendisini Z.A. (20) adlı kadın ile aldattığını söyledi. Eşinin kendisini evden kovduğunu iddia eden Melike Özmen, kocasının birlikte yaşadığı Z.A.'nın da hamile olduğunu öne sürdü.

Eşiyle yaşadığı Demirören Haber Ajansı'na anlatan ve hakkındaki iddiaları yalanlayan Ekrem Özmen, evliliklerinden Enes Ekrem (11) ve Nisa Nur (3) adlı çocukları olduğunu söyledi. Z.A. ile geçen nisan ayında tanıştığını ve birlikte yaşamaya başladığını belirten Ekrem Özmen, eşini aldattığı iddialarını kabul etmedi. Eşinin, geçen şubat ayı sonunda kızı Nisa Nur'u yanına alarak evi terk ettiğini belirten Ekrem Özmen, "Eşimle nakil sürecinden beri sorun yaşıyorduk. Boşanmak istiyordum. Hatta bu yüzden bana karaciğer bağışlamasını istemedim. Ancak eşim 'Mutlaka olacaksın' dedi. Ben ondan ayrılmamayım diye bana ciğerini verdi. Amacı beni baskı altına almaktı. Ama ben ona bağışta bulunsa da bulunmasa da ayrılacağımı söylemiştim" diye konuştu.



4 defa ayrılıp yeninden bir araya geldiklerini anlatan Ekrem Özmen, "En son Şubat 2019'da yeniden Antalya'da birlikte yaşamaya başladık. Haziran ayına kadar kendimize süre tanımıştık. Ancak eşim şubat sonunda kızımı yanına alarak haber vermeden beni terk etti ve Bursa'daki ailesinin yanına gitti. Eşim gittikten iki ay sonra ben Z.A. ile tanıştım ve arkadaş olduk. Z.A. benim evime taşındı. Birlikte yaşamaya başladık" dedi.



Eşini aldatmadığını, aksine onun kendisini terk ettiğini savunan Ekrem Özmen, "Ben ayrılmak istiyordum, kendisine de söylemiştim. Eşim bana ciğer verdi ve hayata bağladı. Ben de ona 12 yılımı verdim. Ben kendisinden ciğer istemiyordum. Bir gün gelip bunu karşıma çıkaracağını biliyordum. Nitekim gelinen nokta öyle oldu" dedi.



Ekrem Özmen, eşiyle ilişkisinin bozulmasına da annesi Fahriye D.'in neden olduğunu belirterek, "Annem, çocuklarımın benden olmadığını, eşimin beni aldattığını sürekli söyledi. Bu şekilde aramızın açılmasına neden oldu. Eşimin ailesi de olaya dahil olunca aramızdaki ilişki tamamen bitti. Ben evliliğimiz süresince eşimi aldatmadım. O evi terk etti" dedi.





Bu saatten sonra bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten Ekrem Özmen, "Ciğerim sızladı. Allah razı olsun. Verdi ciğerini. Ancak ciğerini isteyerek vermedi. Bunu da itiraf etti. Sırf ben kendisinden ayrılmamayım diye verdiğini söyledi. Ben kimseden zorla ciğer almadım. Ne zaman evi terk etti ben de kız arkadaşımla tanıştım. Bu nedenle pişmanlık duymuyorum. Ciğerini almak istiyorsa da gelsin alsın. Nasıl almak istiyorsa alsın. Ben kimseden zorla bir şey almış değilim. Zaten ameliyata da kavgalı girdik. Ben 'istemiyorum' dedim kendisine. Onun ciğeriyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Boşanma sürecine geldik. Dava açacağım" diye konuştu.