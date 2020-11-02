Müge Anlı'da İzmir'deki depremzedeler için rekor bağış! 3 milyon 12 bin lira toplandı

Ege Denizi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem tüm İzmir'i etkiledi. Özellikle Bayraklı ilçesinde bir çok evin yıkılmasına sebep olan depremde toplam 85 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi de yaralı kurtuldu.

AFAD tarafından elde edilen verilere göre bölgede şimdiye kadar 1225 artçı sarsıntı yaşandı. Vatandaşlar evlerine girmemeleri konusunda uyarılırken depremzedeler kendileri için ayrılan misafirhanelere yönlendiriliyor. Öte yandan AFAD tarafından çadır evler bölgede çok sayıda vatandaşın dışarıda kalması önleniyor.

Bu gibi durumlarda depremzedelere sık sık yardım yapmasıyla bilinen Müge Anlı İzmir'deki vatandaşlara da sessiz kalmadı. Anlı bugünkü yayınında, depremzedelerin yaralarını sarmak için Müge Anlı ve Dostları Aşevi'nin İzmir'e ulaştığını ifade etti.

3 ÖĞÜN YEMEK VERİLECEK

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi, 6.6 şiddetindeki sarsıntı ile yara alan İzmir'deki depremzedelere hizmet için deprem bölgesine gitti. 3 öğün yemek ikramı ile depremzedelerin hizmetinde olacak.

Canlı yayında 3 Milyon TL, bir yıl içinde ise 13 Milyon TL toplanarak yardıma muhtaç insanlara umut oldu!

Müge Anlı, bugün ise canlı yayında "Bir yılı aşkın süredir Kızılay'la beraber aşevi kampanyası yürütüyoruz. Cuma gününden bu yana ekrandan duyurmadan 1 aşevi yapacak kadar bağış topladık. Şimdi ise ekrandan duyuruyorum bir gün bizim de başımıza gelebilir. Herkesten 2868'e MÜGE yazıp 10 TL'lik bağışta bulunmasını istiyorum. 10 TL'lik bir bağışın bile insanlara nasıl merhem olduğunu görebiliyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza bir tabak sıcak yemek sunmak yardımların en güzeli…" diyerek ekran başındaki izleyicilerine çağrıda bulundu.

ELAZIĞ VE GİRESUNA'DA YARDIMDA BULUNMUŞTU

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri, daha önce deprem felaketi ile sarsılan Elâzığ ve sel felaketini yaşayan Giresun'da binlerce kişiye sıcak yemek dağıtmıştı. Öte yandan pandemi döneminde de Gaziantep'te yer alan yerleşik aşevi, evinden çıkamayan yaşlılarımızın kapısına kadar 3 öğün yemek götürmüştü.