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  3. Müge Anlı'da, Safiye Çallı'yı dolandırılan kişi türkücü Cüneyt Demiral çıktı! Stüdyoda yer yerinden oynadı!

Müge Anlı'da, Safiye Çallı'yı dolandırılan kişi türkücü Cüneyt Demiral çıktı! Stüdyoda yer yerinden oynadı!

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ve ekibine başvuruda bulunan Safiye Çallı isimli mağdur kadın, Ankara ve Ordu illerinde bulunan evlerini sattığını, elde ettiği parayı ise sevgilisine kaptırdığını söylemişti. Dolandırıldığı hikayeyi anlatan kadın stüdyoda göz yaşlarına boğulmuş, sevgilisinin türkücü olduğu detayını da vermişti. Müge Anlı ve ekibi, dolandırıcının türkücü Cüneyt Demiral olduğunu tespit etti.

Müge Anlı'da, Safiye Çallı'yı dolandırılan kişi türkücü Cüneyt Demiral çıktı! Stüdyoda yer yerinden oynadı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 23 Kasım 2021 Salı günü ekrana gelen bölümünde, bir sorun daha açığa kavuşturuldu. Günler önce Müge Anlı ve ekibine başvuruda bulunan Safiye Çallı isimli kadın, kendinden 15 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını anlatmış, stüdyoda göz yaşları içinde yaşadığı mağduriyeti anlatan kadın, "Evlenme vaadiyle beni kandırdı, evlerimden aldığım tüm parayı çaldı" demişti.

Müge Anlı'da, Safiye Çallı'yı dolandırılan kişi türkücü Cüneyt Demiral çıktı! Stüdyoda yer yerinden oynadı!

DOLANDIRICI TÜRKÜCÜ CÜNEYT DEMİRAL ÇIKTI

25 yıllık evliliğini sonlandırdığını söyleyen kadın, bir kez daha evlenmek istediğine karar verdi. İlk evliliğinden olan hayal kırıklıklarını tamir etmek isteyen kadın bu defa felaketi yaşadı. Ordu ve Ankara'da yer alan evlerini satan kadın, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi ile yeni bir hayat kurmak için tüm parasını Cüneyt Demiral isimli türkücüye verdi.

Yeni bir hayat kuracaklarını ve çok güzel bir yaşam süreceklerini söyleyen Demiral, sevgilisinden aldığı tüm parayla kendisine arsa ve araba alıp ortalıktan kayboldu. 

Talihsiz kadın, kendisini kandıran kişinin tanınan bir türkücü olduğunu belirtti. Çok geçmeden Müge Anlı ve ekibi, o dolandırıcının Akkuşlu Cüneyt sahne adıyla bilinen, Halk Müziği Ses ve Sahne Sanatçısı Cüneyt Demiral olduğunu tespit etti.

Müge Anlı'da, Safiye Çallı'yı dolandırılan kişi türkücü Cüneyt Demiral çıktı! Stüdyoda yer yerinden oynadı!

EVLİ KADINLARI KANDIRIYORMUŞ

Canlı yayına bağlanan Cüneyt Demiral'ın boşanma aşamasında olduğu bilinen eşi ise, "Benim kocam dolandırıcı, ben de bunu yeni öğreniyorum. Evli kadınları "kocandan boşan gel, güzel hayat yaşayalım" vaadiyle kandırıyor" ifadelerini kullandı.

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