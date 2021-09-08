Müge Anlı araştırıyor! Marketçi çiftin katili kim, neden öldürdü? O detay kafalarda soru işaretleri bıraktı!

Müge Anlı'da dün yayında çıkan markette yaşanılan cinayet ile ilgili yeni gelişmeler bugün ekranlara taşınacak. Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin ölümünden aileden birisinin olduğu iddiaları akılları karıştırırken çiftin kızlarının ifadeleri şüpheleri arttırmaya devam ediyor.

Yeni sezona birbirinden değişik konuları ekranlara getiren Müge Anlı'da Şenay - Hasan Hüseyin Özkan cinayeti masaya yatırıldı. 2018'de İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde, başlarından tabancayla vurularak öldürülen 55 yaşındaki Hasan Hüseyin Özkan ve 54 yaşındaki Şenay Özkan çiftin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürülme olayı Müge Anlı ve ekibi tarafından incelenmeye başladı.

O DETAY KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI!

Kızlarının ifadelerinde katil zanlısının onları tanıdıkları ve anne ve babalarını öldürenin aileden birisi olabileceği, bir aile bireyinin cenazeden sonraki davranışları ve cinayetin ardından bu aile bireyinin cenazede hiçbir şekilde bulunmaması yaşanan cinayetle ilgili kafalarda soru işaretleri bıraktı.

CESETLER BİR MÜŞTERİ TARAFINDAN GÖRÜLMÜŞ

24 saat açık olan market işleten Hasan Hüseyin Özkan ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan'ın cesetleri markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları saptandı.

JANDARMANIN ARAMALARINDA SONUCA ULAŞILAMADI

Jandarma ekipleri, Özkan çiftinin iş yerindeki incelemelerinin ardından, yakındaki bir akaryakıt istasyonu ve başka bir marketinkiler başta olmak üzere yol üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden birer kopya aldı. Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi.