Müge Anlı'nın "Bu durum insanı intihara sürükler" lafının üzerine İrem Derici'den "Dayanamıyorum" çıkışı geldi!​​​​​​​

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı sosyal medya hesabı olan instagramda paylaşım yaparken filtre ve shop yapan kişiler için fikirlerini dile getirdi.

Müge Anlı'nın "Bu durum insanı intihara sürükler"

Yakın bir tarihte instagram kullanıcılarının arasına katılan Müge Anlı "Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı intihara sürükler" dedi ve devam etti;

"Şimdi bu filtreleri çıkaranlar var ya, insanoğlunun şeklini değiştirdiler. Çok tehlikeli bir şey yaptılar. Şimdi insan neden filtre kullanır fotoğraf çekerken? Aynaya baktığında kendini beğenmediği için. Sen kendini beğenmiyorsun. Aynaya baktığın şu surat, filtreyle şu surata geliyorsun. Ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bunun sonu intihara kadar varır. Çünkü insan kendini beğenmeli."

Bir magazin hesabının "Müge Anlı’nın bu açıklaması ve paylaşımlarda filtre kullanımı hakkında hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu ile başlattığı ankete İrem Derici’de katıldı.

"DAYANAMIYORUM" DEDİ

Derici önce “Ne yapayım, dayanamıyorum” yorumuna yazdı, daha sonra “Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge ablamı kızdıramam” şeklindeaçıklama yaptı.

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Lerzan Mutlu da olaya dahil olarak Derici'ye "Sen yine sana benziyorsun, diğerleri Human Ken Doll" yanıtını verdi.