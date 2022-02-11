Muğla, Bodrum'da deprem mi oldu 11 Şubat 2022? Muğla, Bodrum kaç şiddetinde sallandı 11 Şubat 2022?

AFAD'ın verilerine göre Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Konya'da deprem mi oldu 11 Şubat 2022? Konya kaç şiddetinde sallandı 11 Şubat 2022? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

MUĞLA, BODRUM'DA DEPREM Mİ OLDU 11 ŞUBAT 2022? MUĞLA, BODRUM KAÇ ŞİDDETİNDE SALLANDI 31 OCAK 2022

Az önce Bodrum ve çevre ilçelerde şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar tedirgin oldu. AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre Bodrum Gökova Körfezi açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.