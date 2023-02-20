Muğla Fethiye'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık10 metre çekilmesi görenleri şaşkına çevirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. Fethiye Körfezi'nde deniz suyunun çekilmesiyle oluşan görüntü, kordona gezintiye gelenleri şaşırttı.

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Muğla Fethiye'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık10 metre çekilmesi görenleri şaşkına çevirdi

Fethiye Körfezi'nde deniz suyunun çekilmesiyle oluşan görüntü, kordona gezintiye gelenleri şaşırttı. Foça Mahallesi Çalış mevkisinde bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler ortaya çıkan manzaranın fotoğraflarını çekti.

DENİZİN ÇEKİLMESİYLE ORTAYA KÜÇÜK ADACIKLAR OLUŞTU

Deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle, Murt Deresi'nin taşıdığı alüvyonların oluşturulduğu küçük adacık da ortaya çıktı.

Muğla Fethiye'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık10 metre çekilmesi görenleri şaşkına çevirdi

Çekilmenin ardından kıyıda beliren atıklar, Fethiye Belediyesi ekiplerince toplandı.

Deniz suyu çekilmesinin, gelgit hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

KAYNAK: AA

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