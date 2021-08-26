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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden büyük teşvik! Aşı olana tablet hediye edilecek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aşılarını tamamlayan öğrencilerine tablet hediye edeceğini duyurdu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden büyük teşvik! Aşı olana tablet hediye edilecek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, yeni eğitim yılının ilk döneminde kapılarını öğrencilere açıyor. Bununla birlikte tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Üniversite, okula gelecek öğrencilere aşılarını tamamlamaları dahilinde tablet hediye edileceğini duyurdu. Bu teşvik amacıyla uygulanacak olan kararda; aşılarını tamamlayan öğrenciler arasından 10 kişiye tablet hediye edilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden büyük teşvik! Aşı olana tablet hediye edilecek

"AŞINI OL, TABLET SENİN OLSUN"

Üniversitenin resmi Twitter hesabından duyurulan teşvik çekilişi " Aşını ol, başvurunu yap, çekilişe katıl, tabllet senin!" cümleleriyle duyuruldu. 

 

 

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