Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Onlarca personel alınacakİstanbul'un en dar sokağı bulundu!Ümraniyespor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 20 Aralık Pazar 2020Koronavirüs aşısı olan 4 sağlık çalışanı fenalaştı! Aşı süreci durdurulduFerdi Kale kimdir, ne söyledi? Ferdi Kale'nin peygambere hakaret ettiği videosuBayer Leverkusen Bayern Münih maç özeti izle 1-2!24 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de çılgın yılbaşı indirimleri20 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu | İşte A101'de haftanın yıldızları!Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Muğla ve Van peş peşe sallandı

Muğla ve Van peş peşe sallandı

Türkiye'de bu sabah 2 ilde toplam 3 deprem haberi geldi. Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.14'te 3.9 ve 3.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelirken, Van'ın Başkale ilçesi ise saat 07.32'de 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Muğla ve Van peş peşe sallandı

Muğla’nın Ula ilçesinde bu sabah saat 06.14 sıralarında 3.9, saat 06.16’da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'da da saat 07:32’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Her iki depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT