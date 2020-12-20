Muğla ve Van peş peşe sallandı

Muğla’nın Ula ilçesinde bu sabah saat 06.14 sıralarında 3.9, saat 06.16’da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'da da saat 07:32’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Her iki depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.