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Muğla'da 83 yaşındaki kadına cinsel saldırı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan olayda yalnız yaşayan 83 yaşındaki H.G. evinin bahçesinde olduğu sırada, komşusu A.G. tarafından cinsel saldırıya uğradı. Çevredekilerin yaşlı kadının çığlık sesleri üzerine yardım etmesiyle kurtulan kadına saldıran zanlı, kendisini yakalamak isteyen jandarma ekiplerine de saldırdı.

Muğla'da 83 yaşındaki kadına cinsel saldırı

Milas’ın Karakuyu Mahallesi’nde yaşanan olayda, yalnız yaşayan 83 yaşındaki H.G. evinin bahçesinde cinsel saldırıya uğradı. Aynı köyde ikamet eden komşusu A.G. isimli şahsın saldırısına uğrayan yaşlı kadının çığlık sesleri üzerine gelini olay yerine gitti. Yaşlı kadının gelinini karşısında gören zanlı olay yerinden kaçtı.

JANDARMAYA TAŞLI SALDIRI

Olayın ihbar edilmesi üzerine cinsel saldırı şüphelisi A.G.’nin yakalanması için Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yeri tespit edilen A.G., jandarma ekiplerinin kendisini gözaltına almak istediğini fark edince görevlilere taşlarla saldırdı.Bir jandarmayı başından yaralayan A.G. jandarma araçlarına da zarar verdi.

Köye sevk edilen takviye ekiplerin yaptığı çalışma ile şüpheli A.G. gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan yaşlı kadın H.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Berna Akkaya
Editör


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