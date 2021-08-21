Muğla'da facianın eşiğinden dönüldü! Zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı Cevdet Oskay Kavşağı'nda meydana geldi. Recep Yöntem'in idaresinde 48 S 2780 plakalı personel minibüsü ile Cebrail Bahçi yönetimindeki 48 SA 050 plakalı otomobil ve Müslüm Arslan Tosun kontro 48 F 9865 plakalı kamyonetin çarpıştı.

Kazada sürücüler Yöntem (57) ve Bahçi (20) ile araçlarda bulunan Damla Aytaç (33), Serap Eryoruk (40), Fatma Gül Çakıroğlu (45), Sinan Kaya (27), Koray Tanış (41), Mehmet Kaan Kanat (19), Havva Kalkanlı (32), Seher Türkan Demirtaş (31) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.