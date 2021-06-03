Muğla'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Seydikemer ilçesinde Kaş-Fethiye kara yolu Gölbent mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi. Ramazan Ali Menteş (43) idaresindeki 48 HJ 566 plakalı otomobil, , Mehmet Sezgin (31) idaresindeki 48 BBA 17 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Menteş'in olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Sezgin ile yolcular Ahmet Sezgin (22), Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) yaralandı.

İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.