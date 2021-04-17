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  3. Muğla'da iki farklı ormanlık alanda şüpheli yangın!

Muğla'da iki farklı ormanlık alanda şüpheli yangın!

Muğla'da iki farklı ormanlık alanda nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın olduğu bölgedeki yangınlara müdahaleye devam ediliyor.

Muğla'da iki farklı ormanlık alanda şüpheli yangın!

Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere  müdahale devam ediliyor. Yangına müdahale edilebilmesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yılanlı, Menteşe ve Milas ilçelerinden takviye ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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