Zonguldak'ta sürücü fren ile gazı karıştırınca olanlar olduEdirne'de Kovidli hasta bakın ne yaparken yakalandı?Muğla’da ’Kırmızı reçeteli ilaçlar' için operasyon düzenlendiPendik'te düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefesleri kesti!Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne sosyal medyada gündem oldu!Neymar'ın seksi şarkıcıyla açık ilişkisi, bomba etkisi yarattı!Garanti Bankası çalışma saatleri değişti mi? Garanti Bankası kaça kadar açık? Kaçta açılıyor, kapanıyor?Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, gelecek yasakları tek tek açıkladı!Doğum haritasında ev nedir? Astrolojide Hangi Evdeyim?Yıldızname nedir ve nasıl bakılır? Yıldızname diye bir şey var mı?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Muğla’da ’Kırmızı reçeteli ilaçlar' için operasyon düzenlendi

Muğla’da ’Kırmızı reçeteli ilaçlar' için operasyon düzenlendi

Kırmızı reçete ile temin edilmesi gereken ilaçları sahte evrak düzenleyerek piyasa sürdükleri belirlenen şebekenin çökertilmesine yönelik Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Muğla’da ’Kırmızı reçeteli ilaçlar' için operasyon düzenlendi

Bodrum'da bulunan özel hastanede çalışan 3 doktorun da şebeke üyelerine ilgili ilaçlarla alakalı çok sayıda reçete düzenleyerek, yine şüphelilerle birlikte çalışan bir eczaneye yönlendirdikleri tespit edildi, 4620 adet sentetik hap ele geçirildi.

Delillendirme aşamasının bitmesiyle birlikte Muğla, İzmir, Denizli, Aydın ve Yalova'da eşzamanlı olarak bu sabah operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 507 adet sentetik hap ve 3'üncü kişilere ait çok sayıda kimlik fotokopileri ile reçeteler ele geçirildi. Nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti suçlarından ifadesine başvurulan H.B., M.B., T.C., N.V.Ö., D.B., E.E., B.A., T.D. ve T.D.'nin daha sonra adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Muğla’da ’Kırmızı reçeteli ilaçlar' için operasyon düzenlendi

Muğla’da ’Kırmızı reçeteli ilaçlar' için operasyon düzenlendi

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT