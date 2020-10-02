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Muğla'da korkunç kaza! Ambulans yolun ortasına devrildi

Muğla'da seyir halinde bir ambulans kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolun ortasına devrilen ambulanstaki 5 kişi ve diğer aracın sürücüsü olay yerine gelen diğer ambulanslarla hastaneye kaldırılırken gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Muğla'da korkunç kaza! Ambulans yolun ortasına devrildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda bir ambulans ile hafif ticari bir aracın çarpışması sonucu 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. Yaralı kişiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından  gelen ambulanslarla hastaneye gönderilirken olay yerine gelen polis ekipleri ise kaza ile ilgili gerekli çalışmaları başlattı. 

İlçedeki özel bir hastaneye ait Hakan Ö. idaresindeki 48 PP 520 plakalı ambulans, Baha Şıkman Caddesi 22 metrelik yol kavşağındaki trafik ışıklarında, Mehmet K. yönetimindeki 48 ADY 259 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ambulans çarpışmanın etkisiyle yolun ortasına devrildi.

Muğla'da korkunç kaza! Ambulans yolun ortasına devrildi

AMBULANSTA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans sürücüsü ile ambulanstaki bir sağlık personeli, Rus turistler Igor Shipov, Zhanna Cheredilina, Kirill Shipov ile diğer araçtaki Sakiha Koşal yaralandı.

Muğla'da korkunç kaza! Ambulans yolun ortasına devrildi

YOL BİR SÜRELİĞİNE KAPANDI

Olay yerine çağrılan başka ambulanslara ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapanan yolda trafik polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Okan Gül
Video Editörü


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