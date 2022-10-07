Muğla'da korkutan kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Bitez mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 48 AIP 375 plakalı Mini Cooper marka otomobil kasisten geçtiği sırada sürücüsü Bülent Salbaş'ın kontrolünden çıktı.

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Karşı şeride geçen otomobil, karşı istikametten gelen 48 TJ 061 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Varda, motosikette yolcu olarak bulunan oğlu Deniz Varda ile otomobildeki Ceren Demirel Salbaş ve otomobil sürücüsü Bülent Salbaş yaralandı.

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KALBİ DURAN ŞAHIS TEKRAR HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kazada Deniz Varda çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı. Otomobildeki yaralı Ceren Demirel Salbaş'ın da kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi.

2 KİŞİ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Motosiklet sürücüsü Ahmet Varda sağık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Deniz Varda ve Ceren Demirel Salbaş’ın durumunun ciddi olduğu, yoğum bakıma alındıkları öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Varda'nın kazada yaralanan oğlu Deniz Varda'nın diş ağrısı nedeniyle nöbetci eczaneden ilaç almaya gittikleri öğrenildi

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki telefon direğinin kırıldığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.