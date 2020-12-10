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  3. Muğla'da Öğretim Görevlisi Uğur Günsel, uzaktan eğitim sırasında hayatını kaybetti

Muğla'da Öğretim Görevlisi Uğur Günsel, uzaktan eğitim sırasında hayatını kaybetti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Uğur Günsel, koronavirüs nedeniyle uzaktan yapılan eğitim sırasında hayatını kaybetti.

Muğla'da Öğretim Görevlisi Uğur Günsel, uzaktan eğitim sırasında hayatını kaybetti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne ait lojmanda kalan Öğretim Görevlisi Uğur Günsel,  uzaktan eğitim verdiği sırada bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Günsel'in hayatını kaybettiğini belirlenmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

KALP KRİZİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Uğur Günsel'in cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, kalp krizi şüphesi üzerinde duruluyor.

Muğla'da Öğretim Görevlisi Uğur Günsel, uzaktan eğitim sırasında hayatını kaybetti

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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