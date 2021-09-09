Muğla'da okul üniforması almaya çıkan Merve kamyonun altında kaldı!

Öğle saatlerinde meydana gelen kaza, Cazkırlar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Arık'ın kızı Merve'ye okul üniforması almak için Yatağan'a gelmesiyle yaşandı. Merve, yolun karşı yönüne geçmek isterken plakası öğrenilemeyen U.Ç. yönetimindeki kamyonun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyon şoförü U.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.