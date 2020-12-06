Muğla'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi polise saldırdı!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma yasağını delen 2 kişi polis ekiplerine saldırdı. Bir polisin burnunun kırıldığı saldırı sonrası gözaltına alınan şahıslara kişi başı 3 bin 180'er lira para ceza kesildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fethiye ilçesi Yeni Mahalle'de sokağa çıkma yasağında araç içerisinde alkol alıp gürültü çıkaran 2 kişi polis ekiplerinin uyarıldı. Uyarıya sinirlenen şahıslardan biri ekiplere saldırıp bir polisin burnunu kırdı.
KENDİLERİNİ UYARAN POLİSLERE SALDIRLAR
Aracın içinde 2 kişinin alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Araçtaki N.İ. ve C.A, kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı. Çıkan arbedede polis memurlarından E.Ç'nin burnu kırıldı.
CEZA KESİLİP SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 180'er lira para ceza kesildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen saldırganlar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.