Muğla'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi polise saldırdı!

Angela Merkel'den koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama: ''Tünelin sonunda ışık görüyoruz''

Koronavirüs aşısı ile ilgili ne biliyoruz? Prof. Dr. Sultan Tarlacı tek tek açıkladı!