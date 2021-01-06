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Muğla'da ünlü iş adamı metrelerce yükseklikten düştü!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan ünlü iş adamı Ahmet Azmi Zırh, kayalıklara tırmanmaya çalışırken tuttuğu kaya parçası kopunca metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. 65 yaşındaki Zırh, 30 kişilik ekip tarafından 8 saatlik çalışma sonucu kurtarılabildi.

Muğla'da ünlü iş adamı metrelerce yükseklikten düştü!

7 kişilik bir gurupla Konacık Mahallesinde bulunan Pedasa Antik Kentten yürüyüşe çıkan Ahmet Azmi Zırh'ın başına gelmeyen kalmadı. 7 kilometre yürüdükten sonra kayalıklara tırmanmaya karar veren grup sarp araziye ulaştıktan sonra kolları sıvadı. Tırmandıkları esnada Zırh’ın tuttuğu kaya parçası kopunca ölümden döndü. 

5 METRELİK KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ

65 yaşında olan Zırh, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından beraber yürüyüşe çıktığı arkadaşları durumu 112 haber verdi. Araçla gidilmeyen bölgeye UMKE, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ile AKUT ekipleri sevk edildi. 2 saatlik yürüyüş sonunda 30 kişiden oluşan kurtarma ekibi Zırh’a ulaştı.

Muğla'da ünlü iş adamı metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü!

8 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU 

Ekipler, Zırh’ı kurtarmak için halat tekniği ile düştüğü kayalıklara indi. Sedyeye alınan Zırh’ın düştüğü kayalıklardan alındı. 8 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Zırh, araç girecek yola kadar 2 saat boyunca sedye ile taşındı. Bölgede bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan iş adamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da ünlü iş adamı metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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