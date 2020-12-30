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Muğla'da uyuşturucu madde operasyonu: 5 gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve grup amirlikleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu madde operasyonu: 5 gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve grup amirlikleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen aramalarda 56 metruk bina, 37 park ve bahçe kontrol edilirken, 18 işyeri ve ikamette adli arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, Bin 920 adet uyuşturucu hap, 266 gram esrar, 214 gram Skunk, 56 adet sentetik ecza, 3 gram metamfetamin ve hassa terazi ele geçirildi.

Yakalamalar kapsamında10 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak, 3 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. 5 şahıs ise savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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