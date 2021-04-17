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Muğlalıları korkutan olay: Denizde gelgit yaşandı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde beş dakika içerisinde denizde gelgit olayı yaşanmasıyla vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Muğlalıları korkutan olay: Denizde gelgit yaşandı

Milas ve Bodrum arasında yer alan lüks otel ve yazlıkların bulunduğu Güvercinlik Mahallesi'nde saat 11.39'da deniz çekildi. Vatandaşlar tarafından fotoğraflanan deniz çekilmesi yaklaşık beş dakika sürdü. Kıyı şeridi saat 11.44'te eski haline geri döndü. 5 dakika arayla çekilen ve yeniden yükselen su seviyesi vatandaşlar arasında deprem olacak söylentilerine neden oldu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Muğlalıları korkutan olay: Denizde gelgit yaşandı

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