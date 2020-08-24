Muğla'nın neyi meşhur? Muğla'da ne yenir? Nereler gezilir?

Ege ile Akdeniz'in bağlandığı noktada konumlanmış muazzam şehir; yaz turizmiyle gönüllerde taht kuran, deniziyle, ağacıyla, ormanıyla, keskin yamaçlarıyla hepimizin emekli olunca küçük sahil kasabalarında yaşamayı hayal ettiği şehir Muğla..Türkiye'nin en kalabalık yirmi dördüncü şehri, turizmin olmazsa olmazı, iki havalimanı ve dünyada eşi benzeri olmayan deniziyle bu sahil kentinde yaşamak hepimizin hayali. Bu bir hayal olarak dursun bakalım kenarda, gezip görmek daha muhtemel olduğundan Muğla'ya gidince neler yapabileceğinizi yazdık biz. Muğla'nın neyi meşhur? Muğla'da ne yenir? Gezilecek yerler? Muğla hakkında her şey haberimizde...

MUĞLA'NIN NEYİ MEŞHUR? MUĞLA'DA NE YENİR?

BODRUM MANTISI

Normal mantıdan farkı hamurunun katlanmasından ileri geliyor. Ayrıca katlı hamurların haşlanmasının ardından bir de kızartılması gerek. Üzerinde gezdirilen salçalı ve tereyağlı sos da oldu mu tadı damakta kalıyor.

SÜNDÜRME

Ana malzemeleri turp otu, sarımsak ve nar ekşisi olan bu hafif Muğla'ya özgü lezzet sadece tadıyla değil sunumuyla da gönülleri fethediyor.

MUĞLA SARAYLISI

Yörüklerden miras bir tatlı olan Muğla saraylısı, yapılışıyla benzese de tadı ve şekli itibarıyla baklavadan daha farklı. Yörüklerin kız istemeye giderken götürdükleri bilinen bu tatlı hem hafif hem de leziz.

EKŞİLİ BALIK

Özellikle Datça taraflarında yaygın olan bu lezzet tam balık severlere göre. Mercan, hanoz ve sokkan gibi pek de bilinmeyen balıklarla yapılan bu yemeğin içine limon, sarımsak ve salça da katılınca tadına doyum olmuyor.

ARAPSAÇI KAVURMASI

Ege'nin dillere destan otlarından biri olan Muğla'daki arapsaçı otunun yapılışı da tıpkı ıspanak gibi. Damak tadına göre yumurtalı da tercih edilebilen bu kavurmanın tadıysa ıspanaktan çok daha farklı.

MUĞLA'DA GEZİLECEK YERLER

TURGUT ŞELALESİ

Marmaris'te bulunan ve 6 metre yüksekliğe sahip bu doğa harikası gerek yöre halkının gerekse bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Sıcak yaz günlerinde denizin tuzundan sıkılırsanız kendinizi Turgut Şelalesi'nin serin kollarına bırakabilirsiniz.

KELEBEKLER VADİSİ

Muğla'ya gidip de Fethiye'de yer alan bu vadiyi görmezseniz ayıp olur. Kampçıların da uğrak mekanı olan bu doğa harikası yeri keşfedip tüm fotoğrafçılara taş çıkartacak kareler yakalayabilirsiniz.

YUVARLAKÇAY

Muğla o kadar fazla doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor ki her bir mekanda, burası cennetten bir köşe olmalı diye düşünüyor insan. Yine cennet gibi bir yerle karşınızdayız. Doğayla iç içe bir kahvaltının ardından sonsuz şelaleye uzanan salıncaklarda vakit geçirecek kadar cesursanız Yuvarlakçay tam size göre.

LABRANDA ANTİK KENTİ

Ege ile Akdeniz'i birleştiren bu kentle ilgili hazırladığımız gezilecek yerler listesine antik kent koymasaydık ayıp etmiş olurduk. Milas'a 16 kilometre mesafede yer alan bu antik kent, Muğla'da en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

BEÇİN KALESİ

Milas Ovası'nda yer alan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kale, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

HAKKINDA: Ülkemizdeki iki havalimanına sahip sayılı şehirlerden biri olan Muğla, 12.974 kilometrekare yüz ölçümü ve 998.708 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,62 oranında yani 15.655 kişi artan nüfusu, 500.602 (%50.92) erkek ve 482.540 (%49.08) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 76 olarak saptanmıştır.