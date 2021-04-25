Muğlaspor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Muğlaspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Muğlaspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Muğlaspor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Muğlaspor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Muğlaspor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Muğlaspor Bursa Yıldırım Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Muğla Atatürk Std. - Muğla
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Muğlaspor Bursa Yıldırım Spor Maçının Hakemleri
Sinan Özcan(hakem), Erhan Gündoğdu(1. Yardımcı Hakem), Kadir Beyaz(2. Yardımcı Hakem), Haluk Gürsoy(dördüncü Hakem)
Muğlaspor İlk 11
70. Hasan Çelebi, 35. Taner Çekiç, 17. Erol Aydın, 26. Buğrahan Yılmaz, 41. Emre Okur, 53. Fatih Gültekin, 54. Ender Acar, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 99. Osman Kocaağa
Yedekler
20. Serkan Polat, 4. Bayram Enes An, 8. Serhan Aksoy, 90. Barış Sungur, 31. Berkant Kavzar, 33. Salih Emre Sarı, 42. Ömer Faruk Canbirdi
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bursa Yıldırım Spor İlk 11
13. Mehmet Mert Pala, 16. Ramazan Erarslan, 94. Ahmet Memiş, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik
Yedekler
54. Özal Keklik, 14. Berke Yılmaz, 41. Kerem Yaşa, 28. Kemal Uzuntepe, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 80. Batuhan Tunçay
Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|31
|15
|12
|4
|42
|24
|57
|18
|2
|Bursa Yıldırımspor
|31
|16
|8
|7
|40
|23
|56
|17
|3
|Düzcespor
|31
|15
|8
|8
|44
|32
|53
|12
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|31
|14
|8
|9
|37
|26
|50
|11
|6
|52 Orduspor FK
|31
|10
|13
|8
|43
|32
|43
|11
|7
|Bayrampaşa
|31
|12
|6
|13
|41
|37
|42
|4
|8
|Alanya Kestelspor
|31
|10
|11
|10
|35
|33
|41
|2
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31
|11
|6
|14
|36
|44
|39
|-8
|10
|Siirt İl Özel İdare
|32
|10
|9
|13
|28
|48
|39
|-20
|11
|Bergama Belediyespor
|31
|9
|11
|11
|35
|36
|38
|-1
|12
|Karaköprü Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|41
|37
|1
|13
|Modafen
|31
|10
|7
|14
|33
|40
|37
|-7
|14
|Sultanbeyli Bld.
|31
|10
|6
|15
|25
|36
|36
|-11
|15
|Kozan Spor FK
|31
|8
|11
|12
|25
|31
|35
|-6
|16
|Silivrispor
|31
|8
|11
|12
|31
|43
|35
|-12
|17
|Muğlaspor
|31
|4
|11
|16
|27
|47
|23
|-20
Fikstür
|25.04.2021
|Adıyaman 1954 SK
|3-0
|Bayrampaşa
|25.04.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Kestelspor
|25.04.2021
|Bergama Belediyespor
|5-1
|52 Orduspor FK
|25.04.2021
|Kozan Spor FK
|3-1
|Karaköprü Belediyespor
|25.04.2021
|Modafen
|2-1
|Düzcespor
|25.04.2021
|Muğlaspor
|2-2
|Bursa Yıldırımspor
|25.04.2021
|Silivrispor
|5-1
|Siirt İl Özel İdare
|25.04.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Sultanbeyli Bld.