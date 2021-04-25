Muğlaspor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Muğlaspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Muğlaspor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Muğlaspor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Muğlaspor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi. Muğlaspor Bursa Yıldırım Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Muğla Atatürk Std. - Muğla



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Muğlaspor Bursa Yıldırım Spor Maçının Hakemleri

Sinan Özcan(hakem), Erhan Gündoğdu(1. Yardımcı Hakem), Kadir Beyaz(2. Yardımcı Hakem), Haluk Gürsoy(dördüncü Hakem)

Muğlaspor

Muğlaspor İlk 11

70. Hasan Çelebi, 35. Taner Çekiç, 17. Erol Aydın, 26. Buğrahan Yılmaz, 41. Emre Okur, 53. Fatih Gültekin, 54. Ender Acar, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 99. Osman Kocaağa



Yedekler

20. Serkan Polat, 4. Bayram Enes An, 8. Serhan Aksoy, 90. Barış Sungur, 31. Berkant Kavzar, 33. Salih Emre Sarı, 42. Ömer Faruk Canbirdi



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11

13. Mehmet Mert Pala, 16. Ramazan Erarslan, 94. Ahmet Memiş, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik



Yedekler

54. Özal Keklik, 14. Berke Yılmaz, 41. Kerem Yaşa, 28. Kemal Uzuntepe, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 80. Batuhan Tunçay



Teknik Sorumlu

Sait Ulvi Özdemir



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 31 15 12 4 42 24 57 18 2 Bursa Yıldırımspor 31 16 8 7 40 23 56 17 3 Düzcespor 31 15 8 8 44 32 53 12 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 31 14 8 9 37 26 50 11 6 52 Orduspor FK 31 10 13 8 43 32 43 11 7 Bayrampaşa 31 12 6 13 41 37 42 4 8 Alanya Kestelspor 31 10 11 10 35 33 41 2 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 31 11 6 14 36 44 39 -8 10 Siirt İl Özel İdare 32 10 9 13 28 48 39 -20 11 Bergama Belediyespor 31 9 11 11 35 36 38 -1 12 Karaköprü Belediyespor 31 8 13 10 42 41 37 1 13 Modafen 31 10 7 14 33 40 37 -7 14 Sultanbeyli Bld. 31 10 6 15 25 36 36 -11 15 Kozan Spor FK 31 8 11 12 25 31 35 -6 16 Silivrispor 31 8 11 12 31 43 35 -12 17 Muğlaspor 31 4 11 16 27 47 23 -20

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