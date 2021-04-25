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Muğlaspor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Muğlaspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Muğlaspor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Muğlaspor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Muğlaspor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Muğlaspor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Muğlaspor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Muğlaspor  Bursa Yıldırım Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Muğla Atatürk Std. - Muğla

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Muğlaspor Bursa Yıldırım Spor Maçının Hakemleri
Sinan Özcan(hakem), Erhan Gündoğdu(1. Yardımcı Hakem), Kadir Beyaz(2. Yardımcı Hakem), Haluk Gürsoy(dördüncü Hakem)

MUĞLASPORMuğlaspor

Muğlaspor İlk 11
70. Hasan Çelebi, 35. Taner Çekiç, 17. Erol Aydın, 26. Buğrahan Yılmaz, 41. Emre Okur, 53. Fatih Gültekin, 54. Ender Acar, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 99. Osman Kocaağa

Yedekler
20. Serkan Polat, 4. Bayram Enes An, 8. Serhan Aksoy, 90. Barış Sungur, 31. Berkant Kavzar, 33. Salih Emre Sarı, 42. Ömer Faruk Canbirdi

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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BURSA YILDIRIM SPORBursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
13. Mehmet Mert Pala, 16. Ramazan Erarslan, 94. Ahmet Memiş, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik

Yedekler
54. Özal Keklik, 14. Berke Yılmaz, 41. Kerem Yaşa, 28. Kemal Uzuntepe, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 80. Batuhan Tunçay

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK311512442245718
2Bursa Yıldırımspor31168740235617
3Düzcespor31158844325312
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor31148937265011
652 Orduspor FK311013843324311
7Bayrampaşa31126134137424
8Alanya Kestelspor311011103533412
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor3111614364439-8
10Siirt İl Özel İdare3210913284839-20
11Bergama Belediyespor3191111353638-1
12Karaköprü Belediyespor31813104241371
13Modafen3110714334037-7
14Sultanbeyli Bld.3110615253636-11
15Kozan Spor FK3181112253135-6
16Silivrispor3181112314335-12
17Muğlaspor3141116274723-20

Fikstür

25.04.2021Adıyaman 1954 SK3-0Bayrampaşa
25.04.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Kestelspor
25.04.2021Bergama Belediyespor5-152 Orduspor FK
25.04.2021Kozan Spor FK3-1Karaköprü Belediyespor
25.04.2021Modafen2-1Düzcespor
25.04.2021Muğlaspor2-2Bursa Yıldırımspor
25.04.2021Silivrispor5-1Siirt İl Özel İdare
25.04.202168 Aksaray Belediyespor0-1Sultanbeyli Bld.
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