Muhabir Tuğba Södekoğlu kimdir? Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu ne dedi, hangi haberi yaptı?

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depreminin ardından basın mensupları bölgeden haber alırken Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu da depremzedelerle röportaj yaptığı sırada vatandaşın sesine kulak vermemesi büyük tepki topladı. Yaşanan olay sonrası Muhabir Tuğba Södekoğlu kimdir? Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu ne dedi? Tuğba Södekoğlu hangi haberi yaptı? sorulara yanıt aranıyor...

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Muhabir Tuğba Södekoğlu kimdir? Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu ne dedi, hangi haberi yaptı?

Kahramanmaraş'ı sarsan 7.7'lik deprem ardından çok sayıda ekibin bölgeye intikal etmesi sonucu haberciler de an ve an olayları takip etmek için deprem bölgelerine akın etti. Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'da enkaz çalışmalarını takip etmek için bölgede görev alıyordu. Enkaz çalışmalarını anlattığı esnada vatandaşların yanına gidip soru sorması üzerine vatandaşların derdini dinlemeden duymazlıktan gelip sırtını döndü. Vatandaşları kamera kadrajından uzaklaştıran Södekoğlu sosyal medyadan büyük tepki topladı. Bu olay üzerine Muhabir Tuğba Södekoğlu kimdir? Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu ne dedi? Tuğba Södekoğlu hangi haberi yaptı? gibi sorulara yanıt arıyor.

MUHABİR TUĞBA SÖDEKOĞLU KİMDİR?

Tuğba Södekoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur.

Medya sektörüne 2012 yılında CNN Türk'te yaptığı staj ile adım atan Södekoğlu, 2013 yılında ATV Haber'de göreve başladı. 5 yıl boyunca gündemle ilgili haberleri izleyenlerle buluşturan, eğlenceli ropörtajlar gerçekleştiren başarılı muhabirin 27 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da görülen aşırı sağanak ve dolu yağışını canlı yayında izleyenlere aktarırken yaşadığı zor anlar hafızalara kazındı.

ATV'de geçirdiği başarılı 5 yılın ardından 2018 yılında Show TV'ye transfer oldu.

Muhabir Tuğba Södekoğlu kimdir? Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu ne dedi, hangi haberi yaptı?

TUĞBA SÖDEKOĞLU NE DEDİ, HANGİ HABERİ YAPTI?

Show TV muhabirleri Kahramanmaraş deprem bölgesinde an ve an olayları takip ederken depremzedeler sesini duyurmak istedi. Tuğba Södekoğlu bir depremzedeye mikrofon uzattı. Tuğba Södekoğlu depremzedeye; "Buyrun efendim. Geçmiş olsun. Sizi bağışladı Allah..." diyerek konuşmaya başladı. Depremzede genç kız ise; "Ben enkazadan çıktım ama annem, babam ve kardeşim enkazın içinde. Kaç gündür bekliyoruz. Tek bir araç bile göndermiyorlar..." dediği anda muhabir Södekoğlu ise "Evet" diyerek depremzedenin sözünü kesti.

Sözlerine güçlükle devam eden kız; "Ekipler asla gelmiyor, ben kardeşimden ses duydum, 'abla nolursun beni kurtar' dedi ve hiç kimse gelmiyor asla." diye sesini duyurmak için muhabirin sesini bastırmak zorunda kaldı. Depremzedenin konuşması sonrası Tuğba Södekoğlu'da daha yüksek bir sesle konuşmaya devam etti. Södekoğlu depremzedeye hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp vatandaşları kamera kadrajından uzaklaştırdı.

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