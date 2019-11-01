Muhacir Duman 300 bin TL ödülle terörden arananlarda Gri Liste'de yer alıyordu. Son dakika haberinin ardından Muhacir Duman'a ilişkin arama motorlarında araştırma yapılıyor. Peki Muhacir Duman kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

MUHACİR DUMAN KİMDİR?

Muhacir Duman terörden arananlarda 300 bin TL ödülle "Gri Liste'de" yer alan Karker kod adlı teröristtir.

Muhacir Duman hakkında yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Van kırsalında, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Muhacir Duman olduğu Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.