Muhalefet erken seçim istiyor ama Optimar'ın anketi AK Parti diyor! İşte partilerin aldığı oy oranları...

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın 22-24 Mayıs tarihleri arasında 1836 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını köşe yazısında kaleme aldı.

PARTİLERİN ALDIĞI OY ORANLARI

" Halkın iktidara yönelik eleştirileri olabilir ama seçmenler muhalefeti çare olarak görmüyor." diyen Selvi, partilerin altığı oy oranlarına ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

AK Parti: 39.1

CHP: 24.8

MHP: 10.4

HDP: 10.3

İYİ Parti: 9.5

Memleket Partisi: 1.4

Türkiye Değişim Partisi: 1.1.

Demokrasi ve Atılım Partisi : 1.1

Gelecek Partisi: 0.1

Yeniden Refah Partisi: 0.2

Saadet Partisi : 0.5

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VE ADAYLARIN OY ORANLARI

Cumhurbaşkanlığı yarışına ilişkin bilgileri de köşe yazısında anlatan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 36.7 olduğunu ikinci sırada Mansur Yavaş'ın yer aldığını ve yüzde 13.8 oranında oy aldığını ifade etti.

Yavaş'ın ardından Meral Akşener'in geldiği ve yüzde 8.0 oranında oy aldığını ifade eden Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun da yüzde 7.7 oy oranı alabildiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı adayı olacağı ifade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın ise anketlerde yüzde 6.5 oy oranı aldığını belirten Selvi, HDP'nin adayının olmamasına rağmen 8.2 oy oranı aldığını kaydetti.

ERDOĞAN, RAKİPLERİNİ EZİYOR GEÇİYOR

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve karşısında yer alan adayların aldığı oy oranlarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı seçimde Erdoğan’a oy veririm diyenler yüzde 46.7 olurken Kılıçdaroğlu yüzde 35.5’de kalıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 17.8 oluyor.

AKŞENER DE DÜŞÜYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarıştığı bir seçimde Erdoğan’a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 43.8 olurken Akşener ise yüzde 30’a ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 26.2 çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER MESAJI

1- İki lider partilerinin oyunu alıyor ama muhalefetin tamamını toparlayamıyor.

2- Kararsızların oranı en yüksek seviyeye ulaşıyor.

3- Erdoğan, Kılıçdaroğlu ya da Akşener’le yarıştığında ilk turda açık ara seçimi alıyor.

ERDOĞAN-İMAMOĞLU YARIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı seçimde Erdoğan 44.9 alırken, İmamoğlu’na yüzde 41.8 oranında oy çıkıyor. Kararsızların oranı ise en düşük seviyeye ulaşıp yüzde 13.3’de kalıyor.

ERDOĞAN MI YAVAŞ MI?

Muhalefetin adayları arasında Erdoğan’ın karşısında en yüksek oy oranına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 44.1 alırken Mansur Yavaş’a destek yüzde 42 çıkıyor. Kararsızların oranı ise 13.9’a geriliyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ DEĞERLENDİRMESİ

1- Kararsızlar iki başkanın adaylığı durumunda en düşük seviyeye ulaşıyor.

2- İmamoğlu ve Yavaş muhalefet partilerinin oylarını alabiliyor."

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet.