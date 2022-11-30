Muhalefet partilerini yerle bir eden tablo! Ak Partili Hamza Dağ Ak Parti'nin son oy oranını açıkladı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, katıldığı bir canlı yayın programında AK Parti2nin son oy oranını açıkladı.

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Muhalefet partilerini yerle bir eden tablo! Ak Partili Hamza Dağ Ak Parti'nin son oy oranını açıkladı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Habertürk TV'de katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Programda Ak Parti'nin son oy oranına dair de önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Muhalefet partilerini yerle bir eden tablo! Ak Partili Hamza Dağ Ak Parti'nin son oy oranını açıkladı!

MUHALEFETİN SEÇİM ANKETLERİ

Muhalefetin anket oyununu anlatan Dağ, ''Anket firmaların birçoğu artık seçim yaklaştıkça anket açıklamaktan vazgeçecek. Geçen sene bol keseden atıyorlardı. Bizim Temmuz'dan itibaren sürekli yükselen bir trendimiz var. Parti olarak da, Cumhur İttifakı olarak da, cumhurbaşkanımız olarak da. Muhalefette şöyle bir durum var. AK Parti ve MHP'yi toplayıp geri kalan oyları kendilerine yazıyor.'' dedi.

Muhalefet partilerini yerle bir eden tablo! Ak Partili Hamza Dağ Ak Parti'nin son oy oranını açıkladı!

"OY ORANI YÜZDE 50-52 ARASINDA"

Ak Parti'nin son seçim anketini de açıklayan Hamza Dağ "Son araştırmaların sonuçlarını açıklayan Dağ, ''Bizim sadece son yaptığımız araştırmalara göre, yüzde 40-42 arası parti oyumuz var. Cumhurbaşkanımızın da oy oranı yüzde 50-52 arasıdır. Gittikçe yükselmekte olan bir trendimiz var.'' ifadelerini kullandı.

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