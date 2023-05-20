Muhalefet yapılamaz dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Adıyaman'a gidecek. Cumhurbaşkanı'na bu ziyaretinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Adıyaman'ın ardından son olarak Ramazan Bayramı'nda gittiği Kahramanmaraş'a geçecek ve depremzedelerle bir araya gelecek. Her iki şehirde de yeniden ihya ve inşa çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunacak Erdoğan, yarın ise depremin diğer etkilediği illerden olan Hatay ve Gaziantep'i ziyaret edecek.

Defne Devlet Hastanesi Açılıyor

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi'nin inşaat çalışmaları tamamlandı. Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi. Hastanenin bütün odaları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek altyapıyla hazırlandı.

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Hastane yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.