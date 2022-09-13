Muhalefetin yerden yere vurduğu Avrasya Tüneli'nden güzel haber! Bir günde 67 bin 892 araç geçti, rekor kırıldı

İstanbul trafiğine önemli bir katkı sunan Avrasya Tüneli'nden 8 Eylül günü 67 bin 892 aracın geçmesiyle rekor kırıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Muhalefetin yerden yere vurduğu Avrasya Tüneli'nden güzel haber! Bir günde 67 bin 892 araç geçti, rekor kırıldı

Türkiye'nin önemli projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli, İstanbul trafiği ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

22 Aralık 2016'da hizmete giren Avrasya Tüneli'nden 5 -11 Eylül tarihleri arasında toplam 455 bin 746 araç geçti. 8 Eylül'de 67 bin 982 aracın geçmesiyle birlikte rekor kırıldı.

Muhalefetin yerden yere vurduğu Avrasya Tüneli'nden güzel haber! Bir günde 67 bin 892 araç geçti, rekor kırıldı

ORTALAMA 65 BİN ARAÇ

Öte yandan geçtiğimiz hafta tünelden geçen araç sayısı ortalama 65 bin 170 oldu.

MOTOSİKLER SÜRÜCÜLERİ DE KULLANMAYA BAŞLADI

Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs’tan itibaren toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü kullandığı da belirlendi.

Muhalefetin yerden yere vurduğu Avrasya Tüneli'nden güzel haber! Bir günde 67 bin 892 araç geçti, rekor kırıldı

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