Muhamed Dubova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhamed Dubova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhamed Dubova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhamed Dubova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhamed Dubova 14 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhamed Dubova Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Muhamed Dubova'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muhamed Dubova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhamed Dubova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhamed Dubova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhamed Dubova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında KF Vitia

30 Haziran 2021 yılında SC Gjilani

31 Ocak 2022 yılında Dubnica

2 Şubat 2023 yılında FC Prishtina

Muhamed Dubova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhamed Dubova şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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