Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin raporu yayımladı. Peki Muhammed bin Selman kimdir? Cemal Kaşıkçı'yı Muhammed bin Selman mı öldürttü? İşte ayrıntılar...

MUHAMMED BİN SELMAN KİMDİR?

Muhammed bin Selman, 7. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un oğlu olarak 31 Ağustos 1985 yılında Riyad, Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir. Annesi Fehda bint Felah bin Sultan el-Hıslin el-Acemi'dir.

Babası tahta çıktığından beri, Suudi Prensi Muhammed bin Salman istikrarlı bir şekilde hızla yükselmiştir.

Savunma bakanı olan Muhammed bin Selman, Suud Kraliyet Mahkemesi başkanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi başkanıdır. 2017 yılının Haziran ayında Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine atanan Muhemmed bin Selman tahtın vârisi ilan edildi ve Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi

Saud Üniversitesi mezunu olan Selman, 2008 yılında Sare bint Meşhur bin Abdülaziz el-Suud ile evlenmiştir.

CEMAL KAŞIKÇI'YI MUHAMMED BİN SELAM MI ÖLDÜRTTÜ?

Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat raporunda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu ifade edildi.

2018'de Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan fakat dönemin Başkanı Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Cemal Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu" paylaşıldı.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) da dahil ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunda, Cemal Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu ifade edildi.

Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesi yer aldı. Ayrıca raporda, "Bu sonuca, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık." bilgisi verildi.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirilerde bulunuyordu. Washington Post'un köşe yazarlarından biri olan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 yılında gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın, konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı gün yüzüne çıkmıştı.