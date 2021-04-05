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Muhammed Furkan Özbek kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek Avrupa Halter şampiyonasında göğsümüzü kabartan başarı elde etti. Peki Muhammed Furkan Özbek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Muhammed Furkan Özbek kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek  Avrupa Halter şampiyonasında göğsümüzü kabartan başarı elde etti. Peki Muhammed Furkan Özbek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Furkan Özbek  24 Ocak 2001 tarihinde dünyaya geldi.

Muhammed Furkan Özbek, 2018 yılında Arjantin, Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda 69 kg'da altın madalya kazandı.

2019'da Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası'nda erkekler genç 73 kg etkinliğinde altın madalya kazandı.

5 Nisan 2012 Pazartesi günü Avrupa Halter şampiyonasında Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek koparmada Bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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