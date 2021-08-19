Muhammed Gümüşkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

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MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

20 yaşında olan Muhammed Gümüşkaya, 2001 yılının Ocak ayında İstanbul’un Kağıthane İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. Boyu 1.77 cm, burcu ise oğlak’tır. Baba tarafından aslen Ordu, anne tarafından ise aslen Trabzon’ludur.

KARİYERİ

Fenerbahçe takımı alt yapısında yetişen Muhammed Gümüşkaya, günümüze kadar Fenerbahçe U16, U19 ve U21 takımlarında forma giymiş, 1 Temmuz 2019 tarihinde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal tarafından A Takım kadrosuna dahil edilmiştir. 2018 sezonunda Fenerbahçe U21 takımı ile toplam 22 karşılaşmada forma giymiş, 6 gol atmış ve 12 asist yapmıştır. 25 Temmuz 2018 tarihinde profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Güncel piyasa değeri 75 Bin € civarındadır. Orta sahanın sağında ve solunda görev yapmaktadır. Tekniği ile göz dolduran genç yıldız adayı, yaptığı asistler ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Müthiş bir sol ayağa sahip, ayrıca kısa mesafedeki hızı ve birebir de adam eksiltme yeteneği ile gelecek yılların en büyük Türk futbol yıldızı adayları arasında gösterilmektedir.

Milli takım kariyeri;

Türkiye U19 (2 maç)

Türkiye U18 (7 maç)

Türkiye U17 (8 maç)

Türkiye U15 (1 maç)