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  3. Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Mısır'dan ilk karar!

Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Mısır'dan ilk karar!

Mısır İçişleri Bakanlığı, Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından ülkede alarm durumu ilan etti.

Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Mısır'dan ilk karar!

Mısır İçişleri Bakanlığı, Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından ülkede alarm durumu ilan etti.

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