Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Mısır'dan ilk karar!

İstanbul28 °C
- Trabzon’da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
- Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
- TBMM Başkanı Şentop: “Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağolsun”
- Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile telefonda görüştü
- Savcı Sayan: “İmamoğlu’nu CHP’ye direkt paraşütle getirdiler”
- Mursi'nin avukatı açıkladı: Naaşın nereye götürüldüğünü bilmiyoruz
- Uçal son yolculuğuna uğurlandı
- Bafra Kaymakamı Adanur, Trabzon Büyükşehir Belediyesine genel sekreter oldu
- Öğretmenlerden Başkan Tekin’e teşekkür ziyareti
- Bursa'da sağanak etkili oldu
HABERE YORUM KAT