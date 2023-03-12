Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV programına katılmıştı. Programda bir izleyici söz alarak İnce'ye “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonrada aynı açıklamayı yaptınız. Sizce bu tutum PKK terör örgütü üyesi olan bir insanın serbest bırakılma fikri Memleket Partisi içerisindeki memleket kelimesine yakışıyor mu? Gerçekten bu tavrınızın memleketin hayrına olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltmişti.

"BOŞ KAĞIDA İMZA ATTIM" DEMİŞTİ!

Muharrem İnce, kendisine yöneltilen soruya: "Serbest bırakılsın diye bir cümlemi bana getir burada siyaseti bırakıyorum. Bak İlayda buraya yazıp imzamı atıyorum, siyaseti bırakıyorum" cevabını verip, "imzaladığım" dediği boş kağıdı havaya kaldırıp göstermişti.

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İNCE, SİYASETİ BIRAKIYOR MU?

Sosyal medyada Muharrem İnce'nin açıklama yaptığı eski bir video ortaya çıktı. İnce, videoda şu ifadeleri kullandı: "Selahattin Demirtaş’a gitme, yok kardeşim dedim gideceğim. Hatta dedim 'serbest kalsın programda yapsın.'"

Sosyal medya kullanıcıları ve vatandaşlar tarafından, sosyal medyanın gündemine oturan kendini yalanladığı videolardan sonra, İnce'nin siyaseti bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor.