Muharrem İnce: Eski devlet adamlarımızı töhmet altında bırakmayalım

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge'ye Siyaset Bilimci Profesör Doktor Yaşar Hacısalihoğlu, Hukukçu Faik Işık, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Şaban Sevinç ve Emin Pazarcı katıldı.

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programına konuk olan gazeteci Emin Pazarcı, Muharrem İnce'nin Mesut Yılmaz ile görüştüğünü söyledi.

Programın konuklarından gazeteci Emin Pazarcı'nın canlı yayında Muharrem İnce'nin bazı isimlerle görüşme gerçekleştirdiğini açıklaması üzerine Muharrem İnce, Ahmet Hakan'a mesaj gönderdi.

Muharrem İnce, Emin Pazarcı'nın açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Emin Pazarcı'nın verdiği bilgi doğru değil, ülkeye hizmetleri olmuş insanlarla görüşmek benim için bir onurdur, seve seve görüşürüm ama böyle bir görüşmem olmadı. Eski devlet adamlarımızı töhmet altında bırakmayalım"